శాంసన్ కలను నిజం చేసిన ధోనీ!

న్యూఢిల్లీ: తాను టీమ్ఇండియా మాజీ సారథి మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ గురించి నిద్రలో కన్న ఓ కల నిజమైందని యువ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్​మన్​ సంజూ శాంసన్ చెప్పాడు. ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఇన్మ్​స్టాగ్రామ్​ లైవ్​లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆటగాడు సంజూ మాట్లాడాడు. తన కలను, నెరవేరిన విధానాన్ని వివరించాడు.



“19ఏండ్ల వయసులో ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో ధోనీతో డ్రెస్సింగ్ రూమ్ షేర్ చేసుకున్నా. ఆ తర్వాత ఐదేండ్ల వరకు టీమ్ఇండియాకు ఆడలేదు. భారత జట్టుకు మళ్లీ ఆడాలని ఆ ఐదేండ్లు కలలు కన్నా. ఓ రోజు మహీభాయ్ నాకలలోకి వచ్చాడు. కెప్టెన్​గా ఫీల్డింగ్ మారుస్తున్నాడు. స్లిప్​లో ఉన్న నన్ను వేరే దగ్గరికి వెళ్లాలని చెప్పగా నేను పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లా. దాంతో కల ముగిసింది. ఇది జరిగిన కొన్ని రోజులకే కెప్టెన్ బాధ్యతల నుంచి ధోనీ తప్పుకున్నాడు. దీంతో ఈ కల ఎలా నిజమవుతుంది అని ఆలోచించా. ఇది జరుగుతుందని నేను అనుకోలేదు. అయితే కొన్ని వారాల తర్వాత ముంబైలో భారత్-ఏ తరఫున ఇంగ్లండ్​పై ఆడుతున్నాం. ఆ మ్యాచ్​కు ధోనీని సారథ్యం చేయాలని అడిగారు. అతడు బరిలోకి దిగాడు. ఆ మ్యాచ్​లో నేను స్లిప్​లో నిలబడగా.. ధోనీ నన్ను ఉదర్ జా(అక్కడికి వెళ్లు) అని చెప్పగా నేను పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లా. మొత్తానికి నా కల నిజమైంది” అని శాంసన్ చెప్పాడు. అయితే ఈ కల గురించి ధోనీకి చెప్పేందుకు వెనుకాడానని అతడు అన్నాడు. ఎప్పటికైనా ఈ విషయం చెబితే ధోనీ నవ్వుతాడని సంజూ శాంసన్ చెప్పాడు.

Sanju Samson who just adores #Thala Dhoni narrates a dream that came 7rue, and uncannily so! @IamSanjuSamson VC: @RuphaRamani #WhistlePodu ???????? pic.twitter.com/aMEjJBY0bD