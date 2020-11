బెంగళూరుకు షాక్‌.. 15 పరుగులకే 2 వికెట్లు

అబుదాబి: ఐపీఎల్‌ ఎలిమినేటర్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుకు ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. జేసన్‌ హోల్డర్‌ ధాటికి బెంగళూరు 15 పరుగులకే ఓపెనర్లు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఓపెనర్‌గా బరిలో దిగిన కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ(6) రెండో ఓవర్లోనే ఔటయ్యాడు.

హోల్డర్‌ తన తర్వాతి ఓవర్లో మరో ఓపెనర్‌ దేవదత్‌ పడిక్కల్‌(1)ను పెవిలియన్‌ పంపాడు. మూడో ఓవర్‌ వేసిన సందీప్‌ శర్మ కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే ఇచ్చాడు. పవర్‌ప్లే ఆఖరికి బెంగళూరు 2 వికెట్ల నష్టానికి 9 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం డివిలియర్స్‌(5), అరోన్‌ ఫించ్‌(19) క్రీజులో ఉన్నారు.

#RCB lose two wickets in the powerplay with 32 runs on the board.



Live - https://t.co/XBVtuAjJpn #Eliminator #Dream11IPL pic.twitter.com/xE81ECCKUF