DC vs RCB: గెలిచి ముందుకెళ్లేదెవరో!

అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌, రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు సోమవారం రాత్రి తమ చివరి మ్యాచ్‌లో తలపడబోతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచే జట్టు 16 పాయింట్లతో రెండో ప్లేఆఫ్‌ బెర్తును ఖరారు చేసుకుంటుంది. ఓడిన జట్టు ముందంజ వేయడం ఇతర జట్ల ఫలితాలు, నెట్‌రన్‌రేట్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ముంబై ఇండియన్స్ ఇప్పటికే ప్లే ఆఫ్ బెర్తు ఖాయం చేసుకోగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాయి.

