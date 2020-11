అమ్మాయిల ధనాధన్‌ మరికాసేపట్లో...

షార్జా: మహిళల మినీ ఐపీఎల్‌ మూడో సీజన్‌ మరికాసేపట్లో ప్రారంభంకానుంది. మహిళల టీ20 ఛాలెంజ్‌-2020లో భాగంగా సూపర్‌ నోవాస్‌, వెలాసిటీ జట్లు అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఇప్పటికే రెండు టైటిళ్లను గెలిచిన హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ సారథ్యంలోని నొవాస్‌ హ్యాట్రిక్‌పై కన్నేసింది. తొలి మ్యాచ్‌లో మిథాలీ నేతృత్వంలోని వెలాసిటీతో ఆ జట్టు బుధవారం తలపడనుంది.

అత్యుత్తమ భారత మహిళా క్రికెటర్లు.. ఇంగ్లాండ్‌, దక్షిణాఫ్రికా, వెస్టిండీస్‌, న్యూజిలాండ్‌ స్టార్‌ ప్లేయర్ల మేళవింపుతో క్రికెట్‌ అభిమానులను అలరించేందుకు మహిళల ఐపీఎల్‌ సిద్ధమైంది. ఆస్ర్టేలియాలో మహిళల బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ జరుగుతుండటంతో ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌, సౌతాఫ్రికా క్రికెటర్లు ఈ టోర్నీకి దూరమయ్యారు.

16ఏండ్ల అమ్మాయి షెఫాలీ వర్మ, రోడ్రిగ్స్‌, మిథాలీపైనే ఎక్కువగా వెలాసిటీ ఆధారపడి ఉంది. ఇక గత సీజన్‌లో హర్మన్‌ రెండు అర్ధశతకాలతో అదరగొట్టింది. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ప్లేయర్ల ఫిట్‌నెస్‌, ఆటతీరు ఎలా ఉంటుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

Supernovas and Velocity – the last season’s finalists – will kickstart the proceedings of the #JioWomensT20Challenge when they square off at the Sharjah Cricket Stadium tonight. #Supernovas #Velocity



Here's our preview https://t.co/NEldx5D5gI pic.twitter.com/RpgBQewzI3