RR vs MI: హార్దిక్‌ పాండ్య విధ్వంసం

అబుదాబి: రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ముంబై ఇండియన్స్‌ భారీ స్కోరు సాధించింది. ఆల్‌రౌండర్‌ హార్దిక్‌ పాండ్య(60 నాటౌట్‌ :21 బంతుల్లో 2ఫోర్లు, 7సిక్సర్లు) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగడంతో ముంబై 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 195 పరుగులు చేసింది. ఇషాన్‌ కిషన్‌(37), సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌(40), సౌరభ్‌ తివారీ(34) తమదైన శైలిలో రెచ్చిపోవడంతో ముంబై అనూహ్య స్కోరు చేసింది. రాజస్థాన్‌ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్‌, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ చెరో రెండు వికెట్లు తీయగా..కార్తీక్‌ త్యాగీ ఒక వికెట్‌ పడగొట్టాడు.

ఆరంభంలోనే క్వింటన్‌ డికాక్‌ ఔటవడంతో సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కదిద్దాడు. మరో యువ ఓపెనర్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌ పరుగులు రాబట్టేందుకు ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఆఖర్లో సౌరభ్‌, హార్దిక్‌ కీలక భాగస్వామ్యంనెలకొల్పడంతో ముంబై స్కోరు జెట్‌వేగంతో దూసుకెళ్లింది. హార్దిక్‌ దెబ్బకు రాజస్థాన్‌ బౌలర్లు చేతులెత్తేశారు. ముఖ్యంగా అంకిత్‌ రాజ్‌పుత్‌ తాను వేసిన 4 ఓవర్లలో 60 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు.

Innings Break!



A quick-fire half-century at the back end of the innings by @hardikpandya7 as #MumbaiIndians post a total of 195/5 on the board.



Will #RR chase this down?#Dream11IPL pic.twitter.com/OB3AcTeZcr