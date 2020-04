పోలీసుల‌కు హార్దిక్ పాండ్యా సెల్యూట్

ముంబై: క‌రోనా వైర‌స్‌పై త‌మ ప్రాణాల‌ను కూడా లెక్క‌చేయ‌కుండా పోరాడుతున్న పోలీసులు, వైద్య సిబ్బంది, పారిశుధ్య కార్మికులకు తాను సెల్యూట్ చేస్తున్నాని భార‌త ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా అన్నాడు. కొవిడ్-19 కార‌ణంగా ప్ర‌తి ఒక్క‌రు ఇండ్ల‌కే ప‌రిమిత‌మైన వేళ‌..వీధుల్లో విధులు నిర్విర్తిస్తున్న పోలీసుల ప‌నితీరును పాండ్యా ప్ర‌శంసించాడు. ట్విట్ట‌ర్‌లో ముంబై పోలీసులు షేర్ చేసిన వీడియోను రీట్వీట్ చేస్తూ పాండ్యా ఇలా రాసుకొచ్చాడు. ‘ మ‌మ్మ‌ల్ని కాపాడ‌టానికి దేశ‌వ్యాప్తంగా నిరంతరం శ్రమిస్తున్న సిబ్బందితో పాటు ముంబై పోలీసుల‌కు నేను క్రుతజ్ఞ‌త‌లు తెలుపుతున్నాను’ అని రాసుకొచ్చాడు. దేశంలోని మిగ‌తా రాష్ట్రాల‌తో పోల్చుకుంటే మ‌హారాష్ట్ర‌లో క‌రోనా పాజిటివ్ కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి.

Lots of love and wishes to @MumbaiPolice and all the other officials around the country serving to protect us ???? https://t.co/uo43PyCos7