మీకెప్పుడూ రుణపడి ఉంటాం: భజ్జీ

కరోనాపై అలుపెరుగకుండా యుద్ధం చేస్తున్న వైద్యులు, నర్సులు, వైద్య సిబ్బందితో పాటు పోలీసులకు టీమ్​ఇండియా మాజీ స్పిన్నర్ హర్భజన్ సింగ్ కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు. అందరి క్షేమం కోసం ప్రార్థిస్తున్నానని ట్వీట్ చేశాడు. “మా కోసం కష్టపడుతున్న డాక్టర్లు, నర్సులు, సహాయకులకు, పోలీసులకు ప్రతి ఒక్కరికీ మేం ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాం. అందరి క్షేమం కోసం ప్రార్థిస్తున్నా” అని హర్భజన్ పేర్కొన్నాడు. ప్రజలు ఇండ్లలోనే ఉండాలంటూ భజ్జీ ఇప్పటికే చాలాసార్లు సోషల్​మీడియా వేదికగా ప్రజలకు సూచించాడు. కాగా, భారత్​లో కరోనా తీవ్రత నానాటికీ పెరుగుతున్నది.ఆదివారం ఉదయానికి 3,374 కేసులు నమోదు కాగా, 77మంది మరణించారు. ఈ నేపథ్యంలో వైద్య సిబ్బంది అహర్నిషలు కరోనా బాధితులకు సేవలు అందిస్తూనే ఉన్నారు.



Yes we are indebted to you forever ???????????????? doctors,nurses all medical help workers, police and every single one whose out there working for all of us .. Praying for your Saftey ???????? pic.twitter.com/x4lh4SQKY9