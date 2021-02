చెన్నై: ఆస్ట్రేలియా ఆల్‌రౌండ‌ర్ గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్‌కు ఐపీఎల్‌లో ఏమాత్రం డిమాండ్ త‌గ్గ‌లేదు. గ‌త సీజ‌న్‌లో అత‌నికి ప‌ది కోట్లు ఇచ్చినా పంజాబ్ త‌ర‌ఫున దారుణంగా విఫ‌ల‌మ‌య్యాడు. టోర్నీ మొత్తంలో క‌నీసం ఒక్క సిక్స్ కూడా బాద‌లేదు. దీంతో ఆ టీమ్ అత‌న్ని వ‌దిలేసింది. కానీ ఈసారి రూ.2 కోట్ల బేస్‌ప్రైస్‌తో వేలంలోకి వ‌చ్చిన మ్యాక్స్‌వెల్ కోసం ఫ్రాంచైజీలు పోటీ ప‌డ్డాయి. అత‌ని కోసం బెంగ‌ళూరు, చెన్నై ఫ్రాంచైజీలు తీవ్రంగా పోటీ ప‌డ్డాయి. చివ‌రికి బెంగ‌ళూరే అత‌న్ని రూ.14.25 కోట్ల‌కు కొనుగోలు చేసింది.

Base Price - INR 2 Crore Sold for - INR 14.25 Crore @Gmaxi_32 heads to @RCBTweets after a fierce bidding war. ???????? @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/XKpJrlG5Cc

మ‌రోవైపు బంగ్లాదేశ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ష‌కీబుల్ హ‌స‌న్‌ను రూ.3.2 కోట్లు పెట్టి కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్ కొనుగోలు చేసింది. రూ.2 కోట్ల బేస్ ప్రైస్‌తో అత‌ను వేలంలోకి వ‌చ్చాడు. అత‌ని కోసం కింగ్స్ పంజాబ్ కూడా తీవ్రంగానే ప్ర‌య‌త్నించింది. చివ‌రికి కోల్‌క‌తా అత‌న్ని ద‌క్కించుకుంది.

ఇంగ్లండ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ మోయిన్ అలీ కోసం కూడా చెన్నై, పంజాబ్ మ‌ధ్య పోటీ బాగానే న‌డిచింది. రూ.2 కోట్ల బేస్‌ప్రైస్‌తో అత‌ను వేలంలోకి రాగా.. ఈ రెండు ఫ్రాంచైజీలు బిడ్‌ను పెంచుతూ వెళ్లాయి. చివ‌రికి రూ.7 కోట్లు పెట్టి చెన్నై అత‌న్ని కోనుగోలు చేసింది.

Moeen Ali will now don the Yellow ???? after @ChennaiIPL acquire his services for INR 7 Cr. @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/I4y4KaECdr