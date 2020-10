షార్జా: ఐపీఎల్‌-13లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఆల్‌రౌండ్‌ షోతో అదరగొట్టింది. బంతి, బ్యాట్‌తోనూ రాణించిన సన్‌రైజర్స్‌..రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుపై 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. 121 పరుగుల లక్ష్యాన్ని హైదరాబాద్‌ 14.1 ఓవర్లలోనే 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది.

వృద్ధిమాన్‌ సాహా(39: 32 బంతుల్లో 4ఫోర్లు,సిక్స్‌), మనీశ్‌ పాండే(26: 19 బంతుల్లో 3ఫోర్లు, సిక్స్‌), జేసన్‌ హోల్డర్‌(26 నాటౌట్:‌ 10 బంతుల్లో ఫోర్‌, 3సిక్సర్లు) విజృంభించడంతో సన్‌రైజర్స్‌ అలవోకగా విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో విజయంతో సన్‌రైజర్స్‌ పాజిటివ్‌ రన్‌రేట్‌ కారణంగా టాప్‌-4లోకి దూసుకొచ్చింది. మంగళవారం ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ గెలిస్తే ప్లేఆఫ్‌ బెర్తు దాదాపు ఖాయమైనట్లే.

అంతకుముందు సందీప్‌ శర్మ(2/20), జేసన్‌ హోల్డర్‌(2/27) ధాటికి బెంగళూరు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7వికెట్లకు 120 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్‌ జోష్‌ ఫిలిప్‌(32: 31 బంతుల్లో 4ఫోర్లు) ఒక్కడే ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. ఏబీ డివిలియర్స్‌(24), వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌(21) మాత్రమే ఫర్వాలేదనిపించారు. ఆరంభం నుంచే హైదరాబాద్‌ బౌలర్లు ప్రత్యర్థిని అదుపులో ఉంచారు. పిచ్‌పై పరుగులు సాధించేందుకు బ్యాట్స్‌మెన్‌ తెగ కష్టపడ్డారు. ఫామ్‌లో ఉన్న ఓపెనర్‌ దేవదత్‌ పడిక్కల్‌(5), విరాట్‌ కోహ్లీ(7) విఫలమయ్యారు.

