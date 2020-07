కరోనా నుంచి కోలుకున్న బంగ్లాదేశ్​ మాజీ సారథి

ఢాకా: బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టె​న్ మష్రఫీ మొర్తజా కరోనా వైరస్ నుంచి కోలుకున్నాడు. జూన్​ 20వ తేదీ నుంచి వైరస్​తో పోరాడుతున్న అతడు విజయం సాధించాడు. ఈ విషయాన్ని మొర్తజా ట్విట్టర్​లో వెల్లడించాడు. తాజాగా నిర్వహించిన కరోనా పరీక్షల్లో తనకు నెగిటివ్​గా తేలిందని తెలిపాడు.

“అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నా. దేవుడి దయ, మీ అందరి ఆశీర్వాదాల వల్ల.. కరోనా పరీక్షల్లో నాకు నెగిటివ్ వచ్చింది. నన్ను వెన్నంటి ఉన్న వారికి, నా కోసం ప్రార్థనలు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. ఇంట్లో చికిత్స తీసుకుంటూనే నేను కోలుకున్నా. కరోనా బారిన పడిన అందరూ సానుకూలంగా ఉండండి. అందరం కలిసి వైరస్​పై పోరాడదాం” అని మొర్తజా ట్వీట్ చేశాడు. అతడి భార్య సుమోనా ఇంకా వైరస్​ నుంచి కోలుకోలేదు. కాగా కరోనా బారిన పడిన మరో ఇద్దరు బంగ్లా క్రికెటర్లు నఫీస్ ఇక్బాల్​, నజ్ముల్ ఇస్లాం ఇప్పటికే వైరస్​ నుంచి బయటపడ్డారు.



Hope everybody is well. Alhamdulillah. By the grace of God and with the blessings of all of you, the result of my corona virus test is negative. Gratitude to all those who have been by my side all this time, who have prayed for me thanks a lot pic.twitter.com/TkYiBJDGCW