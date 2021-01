ఆతిథ్య జట్టుతో సమరానికి సిద్ధమైన భారత్

సిడ్నీ: ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో రహానె సారథ్యంలోని భారత క్రికెట్‌ జట్టు మరో ఆసక్తికర సమరానికి సిద్ధమైంది. గురువారం మూడో టెస్టులో ఆసీస్‌తో సిడ్నీ వేదికగా భారత్‌ తలపడనుంది. సిడ్నీ టెస్టు కోసం భారత్‌ ఇప్పటికే జట్టును కూడా ప్రకటించింది. మూడో టెస్టుకు ముందు బుధవారం టీమ్‌ఇండియా ఫైనల్‌ ట్రైనింగ్‌ సెషన్‌లో పాల్గొంది. ఆటగాళ్లు బ్యాటింగ్‌, బౌలింగ్‌, ఫీల్డింగ్‌తో పాటు త్రోడౌన్‌లను సాధన చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ ట్విటర్లో షేర్‌ చేసింది.



