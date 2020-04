ఏపీటీ, డబ్ల్యూటీఏను విలీనం చేయాలి: ఫెదరర్​

పురుషుల టెన్నిస్ పోటీలు నిర్వహిస్తున్న ఏపీటీ(టెన్నిస్ ప్రొఫెషనల్స్ సంఘం)​​, డబ్ల్యూటీఏ(మహిళల టెన్నిస్ సంఘం)లను కలిపేయాలని స్విస్ దిగ్గజం రోజర్ ఫెదరర్ ప్రతిపాదించాడు. ఈ మేరకు బుధవారం ట్వీట్లు చేశాడు.



“నాకు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది.. పురుషులు, మహిళల టెన్నిస్​ను ఏకం చేయాలని నేనొక్కడినే ఆలోచిస్తున్నానా..?’ అని ఫెదరర్ తొలుత ట్వీట్ చేశాడు. కాసేపటికే “పోటీలను కలపాలని నేను మాట్లాడడం లేదు. పురుషుల, మహిళల పోటీలను నిర్వహించే రెండు పరిపాలన సంఘాలను విలీనం చేయాలని అంటున్నా” అని ఫెదరర్ మరోసారి ట్వీటాడు. కరోనా వైరస్ తీవ్రత కారణంగా ప్రస్తుతం టెన్నిస్ పోటీలన్నీ నిలిచిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రతిష్ఠాత్మక వింబుల్డన్ టోర్నీ రద్దు కాగా, ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ సెప్టెంబర్​కు వాయిదా పడింది.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?