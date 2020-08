సౌతాంప్టన్‌: ఐర్లాండ్‌తో మూడు వన్డేల సిరీస్‌ను మరో మ్యాచ్‌ మిగిలుండగానే ఇంగ్లాండ్‌ టీమ్‌ కైవసం చేసుకున్నది. రెండో వన్డేలో జానీ బెయిర్‌స్టో(82), శామ్‌ బిల్లింగ్స్‌(46) విజృంభించడంతో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్‌ 4 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ను బెయిర్‌స్టో అందుకున్నాడు. ఒకదశలో ఇంగ్లాండ్‌ 137 పరుగులకే 6 వికెట్లు కోల్పోయినప్పటికీ..బిల్లింగ్స్‌, విల్లీ(47) క్రీజులో నిలబడి జట్టుకు విజయాన్నందించారు.

213 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఇంగ్లాండ్‌ 32.3 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. అంతకుముందు కర్టిస్‌ కాంపర్‌ (68) అర్ధశతకంతో రాణించడంతో ఐర్లాండ్‌ 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 212 పరుగులు చేసింది. ఇంగ్లాండ్‌ బౌలర్ల ధాటికి ఐర్లాండ్‌ 91 పరుగులకే 6 వికెట్లు చేజార్చుకోవడంతో భారీ స్కోరు చేయలేకపోయింది.

???????????????????????????? England win by four wickets! ????



Nerveless batting from Billings and Willey to get England over the line.#ENGvIRE pic.twitter.com/WVE3mk6z5s