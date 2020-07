వన్డే క్రికెట్‌ ఈజ్‌ బ్యాక్‌..బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ఇంగ్లాండ్‌

లండన్‌: బయో సెక్యూర్‌ వాతావరణంలో టెస్టు సిరీస్‌ను విజయవంతంగా నిర్వహించిన ఇంగ్లాండ్‌, వేల్స్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు(ఈసీబీ) అదే జోరులో వన్డే సిరీస్‌కు ఏర్పాట్లు చేసింది. ఐసీసీ సూపర్‌ లీగ్‌లో భాగంగా ఇంగ్లాండ్‌, ఐర్లాండ్‌ మధ్య తొలి వన్డే ఇవాళ సౌతాంప్టన్‌లో ఆరంభమైంది. 140 రోజుల తర్వాత అంతర్జాతీయ వన్డే మ్యాచ్‌ జరగుతున్న నేపథ్యంలో మ్యాచ్‌పై ఆసక్తినెలకొంది.

టాస్‌ గెలిచిన ఇంగ్లాండ్‌ కెప్టెన్‌ ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. ట్రైనింగ్‌లో జో డెన్లీ గాయపడటంతో అతని స్థానంలో శామ్‌ బిల్లింగ్స్‌ను జట్టులోకి వచ్చినట్లు మోర్గాన్‌ తెలిపాడు. టాస్‌ ఓడిన ఐర్లాండ్‌ బ్యాటింగ్‌ ఆరంభించింది. తొలి ఓవర్‌లోనే ఆతిథ్య బౌలర్‌ డేవిడ్‌ విల్లే ఐర్లాండ్‌ ఓపెనర్‌ పౌల్‌ స్టర్లింగ్‌ను పెవిలియన్‌ పంపాడు.

Too easy for @englandcricket! @david_willey has removed @stirlo90 in the first over of the series for 2 (4)@Irelandcricket 2/1 (0.4)



LIVE #ENGvIRE COMMS:

???? https://t.co/dxyCPQG1qd ???? pic.twitter.com/DO0BJcB7nE