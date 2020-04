భారత్ మొత్తం ‘మహీ’ అంటున్నది: ధోనీపై బ్రావో పాట

న్యూఢిల్లీ: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ సారథి మహేంద్ర సింగ్ ధోనీపై ఆ జట్టు ఆల్​రౌండర్​ డ్వైన్ బ్రావో పాటను ఆవిష్కరించనున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించి కొంత పాటను వినిపించాడు. ఈ వీడియోను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ ట్విట్టర్​లో పోస్ట్ చేసింది. అతడి సోదరుడి కోసం చాంపియన్ బ్రావో పాటను రూపొందిస్తున్నాడని పేర్కొంది.



టీజర్​లో వెస్టిండీస్ స్టార్​ బ్రావో కొంత పాట పాడాడు. ‘నా పాటకు ఇది ఓ శాంపిల్​. నా సోదరుడి కోసం నేను ప్రస్తుతం పని చేస్తున్నా’ అని వీడియోలో చెప్పిన బ్రావో పాట అందుకున్నాడు. ఎంఎస్ ధోనీ, ఎంఎస్​ ధోనీ, నంబర్ 7, నంబర్ 7 అంటూ మొదలయ్యే ఈ గీతం మహీ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించేలా ఉంది. ‘రాంచీ మొత్తం ధోనీ అని, భారత్ అంతా మహీ అని, చెన్నై అంతా తలా అని నినదిస్తున్నది’ బ్రావో అంటూ పాట సాగింది. ఈ టీజర్​కు ట్విట్టర్​లో లైక్​లు, కామెంట్ల వర్షం కురుస్తున్నది. పూర్తి పాట కోసం వేచిచూడలేకున్నామని ధోనీ అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కాగా ధోనీ నిత్యం తనపై ఎంతో నమ్మకం చూపుతాడని బ్రావో ఇటీవలే చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే.

Champion @DJBravo47's next song is for 'his brudah, his brudah from anodah muddah' - @msdhoni No.7! ???????????? #AnbuDenLions #WhistlePodu pic.twitter.com/4075ewbJti