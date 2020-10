ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ముంబై.. గెలిచి తీరాలని చెన్నై

షార్జా : ఐపీఎల్‌-13లో భాగంగా షార్జా వేదికగా శుక్రవారం చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో ముంబై ఇండియన్స్‌ తలపడనుంది. ఇప్పటికే ఈ రెండు జట్ల మధ్య ఓ మ్యాచ్ జరగ్గా ముంబైపై గెలిచి ఐపీఎల్‌-13వ సీజన్‌ను చెన్నై ఘనంగా ఆరంభించింది. ఆరంభ పోరులో ధోనీసేన 5 వికెట్ల తేడాతో రోహిత్‌సేనపై నెగ్గింది. అప్పటికీ.. ఇప్పటికీ రెండు జట్ల ప్రదర్శనలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ముంబై ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరువలో ఉంటే..చెన్నై పాయింట్ల పట్టికలో ఆఖరి స్థానంలో ఉంది.

బ్యాట్స్‌మెన్‌, బౌలర్లు సమిష్టిగా రాణించడంలో విఫలమవడంతో చెన్నై వరుసగా ఓటములను ఎదుర్కొంటున్నది. మరోవైపు అన్ని విభాగాల్లో పటిష్ఠంగా ఉన్న ముంబై ప్లేఆఫ్స్‌ బెర్తు కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. ఇవాళ జరిగే మ్యాచ్‌లో చెన్నైపై గెలిచి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ముంబై జట్టు భావిస్తోంది.

