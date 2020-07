అవకాశం ఇస్తే ధోనిని తీసుకుంటా : గంగూలీ

న్యూఢిల్లీ : 2003 ప్రపంచకప్‌లో ఫైనల్‌కు చేరిన భారత జట్టు ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఓటమిపాలైంది. 2019లోనూ కోహ్లీ జట్టు సెమీస్‌లో కివీస్‌తో ఆడి ఓడిపోయింది. ఈ రెండు సార్లు భారత జట్టు పటిష్టంగా ఉన్నా చివరి సమయంలో చతికిలపడింది. అయితే తాజాగా టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ గంగూలీ మయాంక్‌ అగర్వాల్‌లో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఓ అభిమాని ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న అడిగాడు. 2019 ప్రపంచకప్‌ జట్టులో నుంచి 2003 నాటి జట్టులోకి ముగ్గురు ఆటగాళ్లను తీసుకునే అవకాశం వస్తే ఎవర్ని తీసుకుంటారు అని అడిగాడు. దానికి స్పందించిన గంగూలీ.. విరాట్‌ కోహ్లీ, రోహిత్‌ శర్మ, పాస్ట్‌బౌలర్‌ బూమ్రాను ఎంచుకున్నాడు.

వారిని తీసుకునేందుకు గల వివరాలను వివరించాడు. అనంతరం సరదాగా మాట్లాడిని గంగూలీ ఈ వీడియో చూసి సెహ్వగ్‌ తనుకు ఫోన్‌ చేస్తాడేమో అని అన్నాడు. ఇంకో అవకాశం ఇస్తే ధోనిని కూడా తీసుకుంటానని చెప్పాడు. అలాగే ద్రవిడ్‌ కీపర్‌ తీసుకుంటానని, 2003లో ద్రవిడ్‌ బాగా కీపింగ్‌ చేశాడని గుర్తుచేశాడు. దీనికి సంబధించిన వీడియోను బీసీసీఐ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు.



T20 is a very important format and I would've definitely played it ???? @SGanguly99 on #DadaOpensWithMayank https://t.co/xmjKFlo0HM pic.twitter.com/dpbq1W6y1T