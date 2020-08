ధోనీ రిటైర్మెంట్ పై ఎవరెవరు ఏమన్నారంటే..

ముంబై : భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యారు. తన అభిమానుల కోసం పంచుకున్న సందేశంలో మీ నుంచి ఎల్లప్పుడూ లభించే ప్రేమ, మద్దతుకు ధన్యవాదాలు అని సోషల్ మీడియాలో ధోనీ రాశారు. ఈ సాయంత్రం 7.29 తర్వాత నన్ను పదవీ విరమణ చేసినట్లు ఆలోచించండి అని తన పోస్ట్ లో పేర్కొన్నారు. ధోని రిటైర్మెంట్ పై ఎందరో స్పందించారు. కొందరు ఆయనతో కలిసి నడిచిన కాలాన్ని గుర్తుచేసుకోగా... మరికొందరు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.



ప్రతి క్రికెటర్ ఏదో ఒక రోజు తన ప్రయాణాన్ని ముగించాలి. కానీ మనకు తెలిసిన ఎవరైనా ఆ నిర్ణయాన్ని దగ్గరగా ప్రకటించినప్పుడు, మనం ఎమోషన్‌ను ఎక్కువగా అనుభవిస్తాం. ఆయన దేశం కోసం చేసిన పనులన్నీ ఎల్లప్పుడూ అందరి హృదయాల్లో పదిలంగా ఉంటాయి.

భారత క్రికెట్‌కు మీ సహకారం ఎంతో ఉన్నది. నీతో కలిసి 2011 ప్రపంచ కప్ గెలవడం నా జీవితంలో ఉత్తమ క్షణాలు. మీరు మీ రెండవ ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభిస్తున్నందుకు మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు.

ధోనీలాంటి ఆటగాడిని కలిగి ఉండటం మిషన్ ఇంపాజిబుల్. నా కోయి హై, నా కోయి థా, నా కోయి హోగా.. ఎంఎస్ కే జైసా. ఆటగాళ్ళు వస్తారు మరియు వెళ్తారు. కాని అతనిలాగే ప్రశాంతమైన వ్యక్తి ఉండరు. ధోని చాలా మంది క్రికెట్ ప్రేమికులకు తన కుటుంబ సభ్యుడిలా ఉండేవాడు. ఓం ఫినిషాయ నమ.

మహేంద్ర సింగ్ ధోని అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యారు. మీరు లేకుండా క్రికెట్ కథ అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఆయనో గొప్ప లెజండ్.

ధోనీ తన ప్రత్యేకమైన శైలి క్రికెట్ ద్వారా లక్షలాది మందిని మంత్రముగ్దులను చేశారు. రాబోయే కాలంలో భారత క్రికెట్‌ను బలోపేతం చేయడానికి ఆయన సహకారం కొనసాగిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అతని భవిష్యత్ ప్రయత్నాలకు శుభాకాంక్షలు. ప్రపంచ క్రికెట్ హెలికాప్టర్ షాట్లను కోల్పోతుంది.

దేశానికి, జార్ఖండ్‌కు ఎంతో గర్వంగా, ఉత్సాహంగా ఉన్న మాహి.. ఈ రోజు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యారు. ఒకరికి ఇష్టమైన జార్ఖండ్ రెడ్ మాహి నీలిరంగు జెర్సీ ధరించి ఉండటాన్ని మనం ఇకపై చూడలేము. రాంచీలో మా మాహికి వీడ్కోలు మ్యాచ్ ఉన్నదని నేను నమ్ముతున్నాను.

స్టంప్సే కాదు మా గుండెలు కూడా బద్దలవుతున్నాయి. హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ టు ధోనీ..

“ఇండియా ఏ” నుంచి “ది ఇండియా” వరకు మా ప్రయాణం ప్రశ్న గుర్తులు, కామాలతో, ఖాళీలు & ఆశ్చర్యార్థకాలతో నిండి ఉన్నది. ఇప్పుడు మీరు మీ అధ్యాయానికి పూర్తి ఆపుతున్నప్పుడు, క్రొత్త దశ చాలా ఉత్తేజకరమైనదని, ఇక్కడ డీఆర్ఎస్ కి పరిమితిని విస్తరించలేదని నేను అనుభవం నుంచి మీకు చెప్పగలను !!! బాగా ఆడారు ధోనీ..

ఆట యొక్క నిజమైన దిగ్గజం, భారతదేశపు అత్యుత్తమ వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్ మెన్ & ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ కెప్టెన్. అతను ఒక యుగాన్ని నిర్వచించే భారత క్రికెట్ పై ఒక ముద్ర వేశాడు. ధోనీ అధిరోహించేందుకు మరిన్ని ఇతర శిఖరాలు ఎదురుచూస్తున్నాయి.

