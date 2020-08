దుబాయ్‌: మహేంద్రసింగ్‌ ధోనీ నేతృత్వంలోని చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌(సీఎస్‌కే) శుక్రవారం ప్రత్యేక విమానంలో యూఏఈకి వెళ్లింది. జట్టు ఆటగాళ్లు, సహాయ సిబ్బందితో పాటు చెన్నై డైరెక్టర్‌ కే జార్జ్‌ జాన్‌ కూడా అదే విమానంలో భారత్‌ నుంచి దుబాయ్‌ చేరుకున్నారు. విమానంలో బిజినెస్‌ క్లాస్‌లో కూర్చోవాల్సిన ధోనీ..జార్జ్‌కు తన సీటు కేటాయించి ఎకానమీ సీటులో కూర్చున్నట్లు జార్జ్‌ తన ట్విటర్లో పేర్కొన్నారు.

మహీకి కేటాయించిన బిజినెస్‌ క్లాస్‌ సీ‌ట్లో తనను కూర్చోబెట్టి ధోనీ మాత్రం ఎకానమీ సీట్‌లో సహచర ఆటగాళ్లతో కలిసి వచ్చాడని ప్రయాణంలో చోటు చేసుకున్న ఆసక్తికర సన్నివేశాలను జార్జ్‌ వివరించాడు.

'మీ కాళ్లు చాలా పొడవుగా ఉన్నాయి. మీకు ఎకానమీ క్లాస్‌ సీటు సరిపోదు. నా సీట్లో(బిజినెస్‌ క్లాస్‌) కూర్చొండి. నేను ఎకానమీలో కూర్చుంటాను.'అని ధోనీ తనతో చెప్పినట్లు జార్జ్‌ వివరించారు. సహచర క్రికెటర్లతో కలిసి కూర్చునేందుకే మిస్టర్‌ కూల్‌ ఇలా చేశాడని జార్జ్‌ ఫన్నీగా వ్యాఖ్యానించారు.

When a man who’s seen it all, done it all in Cricket tells you, “Your legs are too long, sit in my seat (Business Class), I’ll sit in Economy.” The skipper never fails to amaze me. @msdhoni pic.twitter.com/bE3W99I4P6