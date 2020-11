అబుదాబి: సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో జరిగిన క్వాలిఫయర్‌-2 మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ సమష్టి ప్రదర్శనతో అదరగొట్టింది. ఆఖరి వరకు ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన పోరులో అద్భుత విజయంతో ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో తొలిసారి ఫైనల్లోకి అడుగుపెట్టింది.మంగళవారం తుది సమరంలో ముంబై ఇండియన్స్‌తో ఢిల్లీ తలపడనుంది.

190 పరుగుల భారీ లక్ష్యఛేదనలో సన్‌రైజర్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 172 పరుగులు చేసింది. దీంతో ఢిల్లీ 17 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ రబాడ(4/29), స్టాయినీస్‌(3/26) ఢిల్లీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. కేన్‌ విలియమ్సన్‌(67: 45 బంతుల్లో 5ఫోర్లు, 4సిక్సర్లు) ఒంటరి పోరాటం వృథా అయింది. యువ బ్యాట్స్‌మన్‌ అబ్దుల్‌ సమద్‌(33: 16 బంతుల్లో 2ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు) కళ్లుచెదిరే షాట్లతో అలరించాడు.

తొలుత ఢిల్లీ 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్లకు 189 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధావన్‌(78: 50 బంతుల్లో 6ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు) అద్భుత అర్ధశతకంతో విజృంభించాడు. మరో ఓపెనర్‌ మార్కస్‌ స్టాయినీస్‌(38: 27 బంతుల్లో 5ఫోర్లు, సిక్స్‌), హెట్‌మైర్‌(42 నాటౌట్‌: 22 బంతుల్లో 4ఫోర్లు, సిక్స్‌) రాణించడంతో ఢిల్లీ మంచి స్కోరు చేసింది. హైదరాబాద్‌ బౌలర్లలో సందీప్‌ శర్మ(1/30), రషీద్‌ ఖాన్(1/26)‌ కట్టుదిట్టంగా బంతులేస్తూ బ్యాట్స్‌మెన్‌ను ఇబ్బంది పెట్టారు.



