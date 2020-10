దుబాయ్: ఐపీఎల్-13లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఓ మాదిరి స్కోరును కాపాడిన ఢిల్లీ బౌలర్లు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ 13 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. 162 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో రాజస్థాన్‌ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 148 పరుగులకే పరిమితమైంది. ఓపెనర్‌ బెన్‌స్టోక్స్‌(41: 35 బంతుల్లో 6ఫోర్లు) టాప్‌ స్కోరర్‌. ఢిల్లీ బౌలర్లలో తుషార్‌ దేశ్‌పాండే(2/37), నోర్ట్జే(2/33) ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేశారు.

అంతకుముందు మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 161 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధావన్‌(57: 33 బంతుల్లో 6ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు), శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌(53: 43 బంతుల్లో 3ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు) అర్ధశతకాలతో రాణించడంతో పోరాడే స్కోరు సాధించింది. రాజస్థాన్‌ స్టార్‌ బౌలర్‌ జోఫ్రా ఆర్చర్‌(3/19) ఢిల్లీని బాగా ఇబ్బంది పెట్టాడు.

