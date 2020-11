క్వాలిఫయర్‌–2: టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న ఢిల్లీ

అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13 ‘క్వాలిఫయర్‌–2’ మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌, సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ మధ్య ఆసక్తికర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. టాస్‌ గెలిచిన ఢిల్లీ కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. ప్రవీణ్‌ దూబే, హెట్‌మైర్‌ను తుది జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు అయ్యర్‌ తెలిపాడు. తొడకండరాల గాయంతో వికెట్‌ కీపర్‌, బ్యాట్స్‌మన్‌ వృద్ధిమాన్‌ సాహా ఈ మ్యాచ్‌కు దూరమైనట్లు హైదరాబాద్‌ సారథి వార్నర్‌ చెప్పాడు.

మాజీ ఛాంపియన్‌ సన్‌రైజర్స్‌ రెండోసారి ఐపీఎల్‌ ఫైనల్‌ చేరాలని పట్టుదలతో ఉంది. హైదరాబాద్‌ను ఓడించి ఐపీఎల్‌ తుది సమరానికి దూసుకెళ్లాలని శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ సారథ్యంలోని ఢిల్లీ ఆసక్తిగా ఉంది. ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో ఢిల్లీ ఒక్కసారి కూడా ఫైనల్‌ చేరని సంగతి తెలిసిందే. వరుస పరాజయాలతో ఢీలా పడిన ఢిల్లీని చిత్తుచేసి ఫైనల్‌ పోరుకు అర్హత సాధించాలని డేవిడ్‌ వార్నర్‌సేన భావిస్తోంది.



