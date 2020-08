యూఏఈ బయల్దేరిన ‘ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌’

ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంచైజీ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ జట్టు ఆటగాళ్లు ఆదివారం యూఏఈ బయల్దేరారు. వెళ్లే ముందు జట్టు సభ్యులందరు ముంబైలో సమావేశమయ్యారు. ఆటగాళ్లందరికీ కరోనా పరీక్షలు చేయగా నెగిటివ్‌గా నిర్ధారణ కావడంతో అందరూ ప్రత్యేక విమానంలో ఢిల్లీ బయల్దేరారు.



ఇప్పటికే ముంబై ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ యూఏఈ చేరగా ఢిల్లీ ఆదివారం వెళ్లింది.

స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ప్రకారం యూఏఈ వెళ్లిన ఆటగాళ్లు తప్పనిసరిగా ఏడు రోజుల స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండాల్సి ఉంటుందని బిసీసీఐ ఫ్రాంచైజీలకు తెలిపింది. నిబంధనల ప్రకారం ఆటగాళ్లు సెప్టెంబర్‌ 1, 3, 6 తేదీల్లో ఆర్టీ- పీసీఆర్‌ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. అన్నింటిలో నెగిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయిన తరువాతే వారు ఐపీఎల్‌ ఆడాల్సి ఉంటుంది.

ఐపీఎల్‌ 13వ ఎడిషన్ సెప్టెంబర్ 19 నుంచి నవంబర్ 10 వరకు అబుదాబి, షార్జా, దుబాయ్ వేదికల్లో 53 రోజుల పాటు జరుగనుంది.

In-flight ????????

Time for take off ????



Dilliwalon, any message for our stars before we turn on ✈️ mode? ????#Dream11IPL #YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/LAJkpCXAwK