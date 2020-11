అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13వ సీజన్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ప్లేఆఫ్‌ బెర్తు ఖరారు చేసుకుంది. రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుపై గెలిచి 16 పాయింట్లతో పట్టికలో రెండో స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. ఓడిన బెంగళూరు జట్టు ముందంజ వేయడం ఇతర జట్ల ఫలితాలు, నెట్‌రన్‌రేట్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది.

153 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధావన్‌(54: 41 బంతుల్లో 6ఫోర్లు), రహానె(60: 46 బంతుల్లో 5ఫోర్లు, సిక్సర్‌) మెరుపు అర్ధశతకాలతో రాణించడంతో ఢిల్లీ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. సాధారణ లక్ష్యాన్ని ఢిల్లీ మరో 6 బంతులు మిగిలుండగానే ఛేదించింది.

బెంగళూరు బౌలర్లలో షాబాజ్‌ అహ్మద్‌ రెండు వికెట్లు తీయగా మహ్మద్‌ సిరాజ్‌, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ చెరో వికెట్‌ పడగొట్టారు. అంతకుముందు దేవదత్‌ పడిక్కల్‌(50: 41 బంతుల్లో 5ఫోర్లు) ఒక్కడే రాణించడంతో 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 152 పరుగులు చేసింది. కీలక మ్యాచ్‌లో కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ(29), ఏబీ డివిలియర్స్‌(35) భారీ ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడలేకపోయారు.

