బర్మింగ్​హామ్​: కరోనా వైరస్ కారణంగా టోర్నీ 2022కు వాయిదా పడగా.. కొత్త లోగో, టైటిల్​ను బర్మింగ్​హామ్ వరల్డ్​ గేమ్స్​ గురువారం విడుదల చేసింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం వచ్చే ఏడాది జూలైలో బర్మింగ్​హామ్ వేదికగా ఈ ప్రపంచ క్రీడలు జరగాల్సింది. అయితే కరోనా మహమ్మారి కారణంగా టోక్యో ఒలింపిక్స్ వచ్చే ఏడాదికి వాయిదా పడడంతో ఈ టోర్నీ వాయిదా అనివార్యమైంది. 2022లో జూలై 7 నుంచి 17వ తేదీ వరకు ప్రపంచ క్రీడలను నిర్వహించనున్నట్టు బర్మింగ్​హామ్ నిర్వాహక కమిటీ సీఈవో నిక్ సెల్లర్స్​ వెల్లడించారు. పేరును సైతం 2022 బర్మింగ్​హామ్​ వరల్డ్ గేమ్స్​గా మార్చి కొత్త తేదీలతో లోగో, టైటిల్​ను విడుదల చేశారు.



