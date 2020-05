భావోద్వేగాల మధ్య సాగింది: పుట్టినరోజుపై రోహిత్

న్యూఢిల్లీ: తనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జట్టు సభ్యులు, అభిమానులకు టీమ్ఇండియా స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు. గురువారం(ఏప్రిల్ 30) రోహిత్ 33వ సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. అయితే తన పుట్టిన రోజు విభిన్న భావోద్వేగాల మధ్య సాగిందని శుక్రవారం రోహిత్ ట్వీట్ చేశాడు. బాలీవుడ్ దిగ్గజం రిషి కపూర్ గురువారం మృతి చెందగా.. విలక్షణ నటుడు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ అంతకు ముందు రోజే కన్నుమూశారు. వీరి మృతిపై రోహిత్ విచారం వ్యక్తం చేశాడు. అలాగే కరోనా నుంచి బయటపడి మళ్లీ అందరం సాధారణ జీవితాలను గడపాలని ఆకాంక్షించాడు.



“అద్భుతమైన శుభాకాంక్షలు చెప్పిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఇద్దరు సినిమా దిగ్గజాలను మనం కోల్పోయాం. విభిన్న భావోద్వేగాలతో రోజు సాగింది. మళ్లీ మన జీవితాలు సాధారణ స్థితికి చేరుకోవాని, మనకు ఇష్టమైన వారితో అందరం సంతోషంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నా” అని రోహిత్ ట్వీట్ చేశాడు.

Hi guys, thank you for all for your wonderful wishes. It was a day of mixed emotions as we lost two of our cinema legends, all I can wish for is that life gets back to its new normal and we cherish our time with our loved ones.