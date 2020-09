లండన్‌: ఇంగ్లండ్‌ క్రికెటర్‌ డేవిడ్‌ విల్లే కరోనా బారినపడ్డాడు. తనతో పాటు తన భార్యకు కూడా కొవిడ్‌-19 పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయిందని ట్విటర్‌లో తెలిపాడు. ఇంగ్లాండ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ విల్లేకు కరోనా సోకడంతో డేవిడ్‌ విల్లేతో సహా నలుగురు యార్క్‌షైర్‌ ఆటగాళ్లు విటాలిటీ బ్లాస్ట్‌ గ్రూప్‌ దశలోని మిగతా మ్యాచ్‌లకు దూరంకానున్నారు. విల్లేతో కాంటాక్ట్‌ అయిన ఆటగాళ్లను జట్టు నుంచి విడదీసి.. కొవిడ్-19 మార్గదర్శకాల ప్రకారం 14 రోజుల పాటు సెల్ఫ్‌ ఐసోలేషన్‌లో ఉంటారని యార్క్‌షైర్‌ అధికారి ఒకరు చెప్పారు.

Thank you for all the kind messages. My wife & I received positive COVID test results. Gutted to be missing the remaining games. Even more devastated that having been in contact with the other 3 lads Sat morning (before we had symptoms) means they’re at risk & unavailable too. https://t.co/mP1pZAiX1C