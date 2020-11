షార్జా: ఐపీఎల్‌-13లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ప్లేఆఫ్‌ బెర్తు ఖాయం చేసుకుంది. గెలిచి తీరాల్సిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌పై 10 వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించింది. ముంబై నిర్దేశించిన 150 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో హైదరాబాద్‌ ఓపెనర్లు డేవిడ్‌ వార్నర్‌(85 నాటౌట్‌ :58 బంతుల్లో 10ఫోర్లు,సిక్స్‌), వృద్ధిమాన్‌ సాహా(58 నాటౌట్:‌ 45 బంతుల్లో 7ఫోర్లు, సిక్స్‌) అర్ధశతకాలతో చెలరేగడంతో సన్‌రైజర్స్‌ వికెట్‌ కోల్పోకుండానే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

అంతకుముందు పొలార్డ్‌(41: 25 బంతుల్లో 2ఫోర్లు, 4సిక్సర్లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌లకు తోడు క్వింటన్‌ డికాక్‌(25), సూర్యకుమార్ యాదవ్‌(36), ఇషాన్‌ కిషన్‌(33) రాణించడంతో ముంబై 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 149 పరుగులు చేసింది. సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ బౌలర్లలో సందీప్‌ శర్మ(3/34), జేసన్‌ హోల్డర్‌(2/25), షాబాజ్‌ నదీం(2/19) దెబ్బకు ముంబై భారీ స్కోరు చేయలేకపోయింది. ఈ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ గెలవడంతో కోల్‌కతా ప్లేఆఫ్‌ అవకాశాన్ని కోల్పోయింది.

