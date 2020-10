దుబాయ్:‌ సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ మంగళవారం తన 34వ పుట్టినరోజును జరుపుకున్నాడు. సహచరుల సమక్షంలో కేక్‌ కట్‌ చేసి బర్త్‌డేను జరుపుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా జట్టు సభ్యులు, కోచింగ్‌ స్టాఫ్‌.. వార్నర్‌ ముఖంపై కేక్‌ పూసి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆస్ట్రేలియాతో పాటు పలువురు క్రికెటర్లు సోషల్‌మీడియాలో వార్నర్‌కు బర్త్‌డే విషెస్‌ చెప్పారు.

దుబాయ్‌లోని పామ్‌ హోటల్‌లో పుట్టినరోజు వేడుకలకు సంబంధించిన ఫొటోలను సన్‌రైజర్స్‌ ఫ్రాంఛైజీ సోషల్‌మీడియాలో షేర్‌ చేసింది. సీజన్‌లో ఇప్పటి వరకు ఆడిన 11 మ్యాచ్‌ల్లో ఏడు ఓటములతో హైదరాబాద్‌ ప్లేఆఫ్‌ నుంచి దాదాపు నిష్క్రమించింది.

