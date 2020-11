ప్లేఆఫ్‌ నుంచి పంజాబ్‌ నిష్క్రమణ..గెలుపుతో ముగించిన చెన్నై

అబుదాబి: ప్లేఆఫ్‌ ఆశలు సజీవంగా ఉండాలంటే తప్పని సరిగా నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్‌లో కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌కు షాక్‌ తగిలింది. ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ చేతిలో 9 వికెట్ల తేడాతో పరాజయం పాలైంది. ఆల్‌రౌండ్‌షోతో అదరగొట్టిన చెన్నై వరుసగా మూడో మ్యాచ్‌ నెగ్గింది. లీగ్‌ దశలో 14 మ్యాచ్‌లు ఆడిన పంజాబ్‌ 6 విజయాలతో 12 పాయింట్లతో అధికారికంగా ప్లేఆఫ్స్‌కు దూరమైంది. ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్‌ నుంచి నిష్క్రమించిన చెన్నై హ్యాట్రిక్‌ విజయాలతో సీజన్‌ను గెలుపుతో ముగించింది.

పంజాబ్‌ నిర్దేశించిన 154 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చెన్నై 18.5 ఓవర్లలో వికెట్‌ మాత్రమే కోల్పోయి ఛేదించింది. ఓపెనర్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌(62 నాటౌట్‌ 49 బంతుల్లో 6ఫోర్లు, సిక్స్‌) అర్ధశతకానికి తోడు డుప్లెసిస్‌(48), అంబటి రాయుడు(30 నాటౌట్‌) రాణించడంతో చెన్నై అలవోకగా గెలుపొందింది.

అంతకుముందు మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన పంజాబ్‌ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 153 పరుగులు చేసింది. ఆఖర్లో దీపక్‌ హుడా(63 నాటౌట్‌: 30 బంతుల్లో 3ఫోర్లు, 4సిక్సర్లు) అద్భుత అర్ధశతకంతో రాణించడంతో పంజాబ్‌ పోరాడే స్కోరు సాధించింది. లుంగి ఎంగిడి(3/39) నిప్పులు చెరగడంతో పంజాబ్‌ బ్యాటింగ్‌ పేకమేడను తలపించింది.

ఓపెనర్లు కేఎల్‌ రాహుల్‌(29), మయాంక్ అగర్వాల్‌(26) మినహా ఇతర బ్యాట్స్‌మెన్‌ క్రిస్‌గేల్‌(12), నికోలస్‌ పూరన్‌(2), మన్‌దీప్‌ సింగ్‌(14) దారుణంగా విఫలమయ్యారు. చెన్నై బౌలర్లలో శార్దుల్‌ ఠాకూర్‌, తాహిర్‌, జడేజా తలో వికెట్‌ తీశారు.



