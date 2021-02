మొతెరా: గుజ‌రాత్‌లోని న‌రేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్ కేవ‌లం రెండు రోజుల్లోపే ముగిసిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ మ్యాచ్‌లో 10 వికెట్ల తేడాతో ఇండియా ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. కోహ్లీ సేన టెస్ట్ సిరీస్‌లో ఆధిక్యం సాధించింద‌న్న ఆనంద‌మే ఉన్నా.. మ్యాచ్ మ‌రీ రెండు రోజుల్లోపే ముగియ‌డం ప‌ట్ల కొంత అసంతృప్తి వ్య‌క్తం అవుతున్న‌ది. మ్యాచ్ జ‌ర‌గాల్సిన 3,4, 5వ తేదీల‌కు సంబంధించిన టికెట్లు కూడా ఎప్పుడో అమ్ముడుపోయాయి. మ‌రి ఆ రోజుల‌కు టికెట్లు కొన్న‌వారి ప‌రిస్థితి ఏంటి. ఇప్పుడు ఇదో సంక‌ట స్థితి. మా టికెట్ డ‌బ్బులు రిఫండ్ ఇస్తారా అని కొంద‌రు ఆన్‌లైన్‌లో మొతెరా అధికారుల్ని నిల‌దీస్తున్నారు. రిఫండ్ పాల‌సీ ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి అంటూ ట్వీట్లు వ‌ర‌ద‌లా పారుతున్నాయి. డే అండ్ నైట్ మ్యాచ్ కేవ‌లం రెండ‌వ రోజునే పూర్తి కావ‌డం ప‌ట్ల ప్రేక్ష‌కులు నిరుత్సాహానికి లోన‌వుతున్నారు. పిచ్ స‌రిగా లేద‌న్న వ‌స్తున్న వాద‌న‌ల‌ను క్రికెట‌ర్లు కొట్టిపారేశారు. బుక్‌మైషో ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న వాళ్లు.. ఆ ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్‌కు త‌మ ఫిర్యాదులు పంపుతున్నారు. డ‌బ్బులు వాప‌స్ ఇవ్వండి లేదా క‌నీసం వ‌చ్చే మ్యాచ్‌కు టికెట్ అన్న ఇవ్వండి అంటూ కొంద‌రు వేడుకున్నారు.

.... I had purchased a ticket for the 4th day. This match is over now, I will not have a chance to see it. This was my first match I planned to watch in a stadium.

Can we expect a refund of tickets? @SGanguly99 @BCCI@GCAMotera @JayShah #PinkBallTest #INDvENG #NarendraModiStadium