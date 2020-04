కోల్​కతా: అన్నార్తుల ఆకలి తీరుస్తున్న ఇస్కాన్ కోల్​కతా కేంద్రానికి చేయూతనందించేందుకు బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు సౌరవ్ గంగూలీ ముందుకొచ్చాడు. కరోనా సంక్షోభం వల్ల ప్రస్తుతం కోల్​కతా కేంద్రం 10వేల మందికి ప్రతి రోజు ఆహారం అందిస్తున్నది. మరో 10వేల మందికి ఆహారం అందించేందుకు దాదా సాయం చేయనున్నాడు. దీంతో ఇస్కాన్ కోల్​కతా కేంద్రం దాదాపు 20వేల మంది ఆకలితీర్చనున్నది. “దేశంలో మొత్తం ప్రతి రోజూ 4లక్షల మందికి ఇస్కాన్ ఆహారం అందిస్తున్నది. కోల్​కతా కేంద్రంలో ప్రస్తుతం రోజూ 10వేల మందికి ఆహారం తయారు చేస్తున్నాం. మా గంగూలీ సాయం చేసేందుకు ముందుకు రావడంతో 20వేల మందికి ఆహారం అందించగలం” అని ఇస్కాన్​ కోల్​కతా కేంద్రం ప్రతినిధి రాధారామన్ దాస్ శనివారం ట్వీట్ చేశారు.

ISKCON is distributing food for 4 lacs people pan India every day. In Kolkata we were cooking food for 10,000 people daily. Our dear #SouravGanguly has come forward & extended all his support & has donated, which enables us to double our capacity to 20,000 people every day. pic.twitter.com/YdKaqsJxk4