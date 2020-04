కెమెరాల కోసం చప్పట్లా..? స్టోక్స్ ఆగ్రహం

లండన్​: బ్రిటన్​లో కరోనా వైరస్ తీవ్రరూపం దాలుస్తున్న తరుణంలో.. సామాజిక దూరం నిబంధనను ఉల్లంఘించిన వారిపై ఇంగ్లండ్ స్టార్ ఆల్​రౌండర్ బెన్​ స్టోక్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. కెమెరాల్లో కనిపించేందుకు ఇతరుల ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెడతారా అంటూ ట్విట్టర్ వేదికగా శుక్రవారం అసహం వ్యక్తం చేశాడు.



కరోనా సంక్షోభం సమయంలో పనిచేస్తున్న వైద్య సిబ్బందిని అభినందిస్తూ వెస్ట్​ మినిస్టర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ప్రజలు గురువారం రాత్రి అధిక సంఖ్యలో గుమికూడి చప్పట్లు కొట్టారు. అయితే ఎవరూ సామాజిక దూరాన్ని పాటించలేదు. ఈ ఘటనపైనే స్టోక్స్ స్పందించాడు. ఆ వీడియోను జత చేస్తూ.. “ఆరోగ్య సిబ్బందిని అభినందించేందుకు బ్రిడ్జ్ మీదకు వెళ్లి భారీగా చప్పట్లు కొట్టండి. అది మంచిదే. కెమెరాలో కనిపించే వరకు ఒక్కచోటే ఉండి ఇతరుల ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెట్టినా నాకు ఇబ్బంది లేదు.. నిజంగా” అంటూ వ్యంగంగా ట్వీట్ చేసి.. ఆగ్రహంతో ఇన్నట్టు ఇమోజీలను జతచేశాడు.

“Let go to the bridge tonight and clap with loads of other people to show our support for the NHS,it’s fine if we put other people at risk as long as we get seen on camera clapping I’m cool with it” SERIOUSLY ???????? https://t.co/f71FRv33YG