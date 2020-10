అబుదాబి: కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌ నిర్దేశించిన 186 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌కు శుభారంభం లభించింది. ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్‌మన్‌ బెన్‌స్టోక్స్‌(50) తొలి ఓవర్‌ నుంచే ఎదురుదాడికి దిగాడు. ధనాధన్‌ బ్యాటింగ్‌తో జట్టుకు అదిరే ఆరంభం అందించాడు. అందరి బౌలింగ్‌లో విరుచుకుపడిన స్టోక్స్‌ 24 బంతుల్లో 6ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో హాఫ్‌సెంచరీ పూర్తి చేశాడు.

జోర్డాన్‌ వేసిన ఆరో ఓవర్‌ మొదటి బంతిని భారీ సిక్సర్‌ బాది 50 మార్క్‌ చేరుకున్నాడు. అదే ఓవర్ మూడో బంతికి దీపక్‌ హుడాకు సింపుల్‌ క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. పవర్‌ప్లే ముగిసేసరికి రాజస్థాన్‌ 66/1తో నిలిచింది. 8 ఓవర్లకు రాజస్థాన్‌ వికెట్‌ నష్టానికి 79 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం రాబిన్‌ ఉతప్ప(19), సంజూ శాంసన్‌(9) క్రీజులో ఉన్నారు.

Jordan with the much-needed breakthrough for #KXIP.



Ben Stokes departs after a brilliant 50.#Dream11IPL pic.twitter.com/nebGsLHFvx