క్రిస్‌ గేల్‌ జిగేల్‌.. పంజాబ్‌ భారీ స్కోరు

అబుదాబి: రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌ భారీ స్కోరు సాధించింది. హార్డ్‌హిట్టర్‌ క్రిస్‌గేల్‌(99: 63 బంతుల్లో 6ఫోర్లు, 8సిక్సర్లు) శతకసమాన ఇన్నింగ్స్‌తో చెలరేగడంతో పంజాబ్‌ 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లకు 185 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌(46: 41 బంతుల్లో 3ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు) రాణించగా, నికోలస్‌ పూరన్‌(22: 10 బంతుల్లో 3సిక్సర్లు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో బెన్‌స్టోక్స్, జోఫ్రా ఆర్చర్‌ చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు.

ఇన్నింగ్స్‌ తొలి ఓవర్‌లోనే ఓపెనర్‌ మన్‌దీప్‌ సింగ్‌ ఔటైనా ఫామ్‌లో ఉన్న రాహుల్‌, గేల్‌ వెనకడుగు వేయలేదు. ఆరంభంలో పోటీపడి పరుగులు రాబట్టడంతో స్కోరుబోర్డు ఉరకలెత్తింది. వరున్‌ అరోన్‌ వేసిన నాలుగో ఓవర్లో గేల్‌తన వ్యక్తిగత స్కోరు 12 పరుగుల వద్ద ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను రియాన్‌ పరాగ్‌ వదిలేశాడు. ఆ తర్వాత గేర్‌ మార్చిన గేల్‌ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. కార్తీక్‌ త్యాగీ వేసిన ఐదో ఓవర్లో రెండు ఫోర్లు, సిక్సర్‌ బాది 14 రన్స్‌ రాబట్టాడు. వరున్‌ అరోన్‌ వేసిన తర్వాతి ఓవర్లో రాహుల్‌ ఫోర్‌, సిక్సర్‌ కొట్టి 14 పరుగులు సాధించాడు.

పవర్‌ప్లే ఆఖరికి పంజాబ్‌ 53/1తో నిలిచింది. ఈ క్రమంలోనే గేల్‌ 33 బంతుల్లో అర్ధశతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. మరో ఎండ్‌లో హాఫ్‌సెంచరీకి చేరువలో రాహుల్‌ వెనుదిరిగాడు. స్టోక్స్‌ బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించి ఔటయ్యాడు. రెండో వికెట్‌కు ఈ జోడీ 120 పరుగుల భాగస్వా్మ్యాన్ని నెలకొల్పింది. క్రీజులో కుదురుకున్న గేల్‌ మరింతరెచ్చిపోయాడు. ఆఖర్లో వీరవిహారం చేసి శతకం దిశగా దూసుకెళ్లాడు. సెంచరీకి ఒక్క అడుగు దూరంలో గేల్‌ ఔటయ్యాడు. ఆర్చర్‌ వేసిన 20వ ఓవర్‌ మూడో బంతిని సిక్సర్‌ బాదిన గేల్‌..తర్వాతి బంతికే బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. ఆరంభం నుంచి ఆఖరి వరకు గేల్‌ జోరును ఏ బౌలర్ కట్టడి చేయలేకపోయాడు.

Innings Break! A stupendous knock of 99 by Chris Gayle propels #KXIP to a total of 185/4 on the board.#RR chase coming up shortly. Stay tuned!#Dream11IPL pic.twitter.com/HoKKTsdbZo