టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న చెన్నై

షార్జా ఐపీఎల్‌లో 13వ సీజన్‌లో భాగంగా రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీ బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. రాజస్థాన్‌ తన తొలి మ్యాచ్‌లోనే బలమైన చెన్నై జట్టును ఢీకొంటున్నది. ఆస్ట్రేలియా స్టార్‌ ప్లేయర్‌ స్టీవ్‌ స్మిత్‌ సారథ్యంలోని రాజస్థాన్‌ బరిలో దిగుతున్నది.

లీగ్‌ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌పై విజయం సాధించిన ధోనీసేన మరో విజయంపై కన్నేసింది. గాయం నుంచి కోలుకున్న స్టీవ్‌ స్మిత్‌ సారథ్యంలోని రాజస్థాన్‌ మంగళవారం తన తొలి పోరులోనే గెలవాలని భావిస్తున్నది.

