న్యూఢిల్లీ: ఐపీఎల్ 13వ సీజ‌న్ మ‌రికాసేప‌ట్లో ప్రారంభం కానుంది. యూఏఈలో నిర్వ‌హిస్తున్న‌ ఈ సీజ‌న్ తొలి మ్యాచ్‌లో మిస్ట‌ర్ కూల్ మ‌హేంద్ర‌సింగ్‌ ధోనీ నేతృత్వంలోని చెన్నై సూప‌ర్‌కింగ్స్ జ‌ట్టు, హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శ‌ర్మ నేతృత్వంలోని ముంబై ఇండియ‌న్స్ జ‌ట్టు త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. ఈ సాయంత్రం 7:30 నిమిషాల‌కు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో ధోనీ జ‌ట్టు అబుదాబిలోని షేక్ జాయేద్ స్టేడియానికి బ‌స్సులో బ‌య‌లుదేరింది. కాగా, చాలా కాలం త‌ర్వాత ఐపీఎల్ జ‌రుగుతుండ‌టంతో తొలి మ్యాచ్ కోసం టీవీ ప్రేక్ష‌కులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్నారు.



Chennai Super Kings Captain MS Dhoni & his team board buses for Sheikh Zayed stadium in Abu Dhabi, ahead of their 1st #IPL2020 match against Mumbai Indians today evening. pic.twitter.com/kvmiRtKnB0