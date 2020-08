బ్యాటింగ్‌ చేసేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: మయాంక్‌ అగర్వాల్‌

న్యూ ఢిల్లీ: తాను ఎప్పుడెప్పుడు బ్యాటింగ్‌ చేయాలా అని ఎదురుచూస్తున్నా.. అని ఇండియా టీం ఓపెనింగ్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ మయాంక్‌ అగర్వాల్‌ పేర్కొన్నాడు. ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌) 13 వ ఎడిషన్ కోసం మైదానంలోకి తిరిగి వచ్చేందుకు ఉత్సాహం చూపాడు. ఐపీఎల్ 2020ని భారత ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకొని, యూఏఈలో సెప్టెంబర్ 19 - నవంబర్ 10 వరకు 53 రోజులు నిర్వహిస్తామని బోర్డు ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్‌ ఇన్‌ ఇండియా (బీసీసీఐ) ధ్రువీకరించడంతో ఆయన ఈ వ్యాఖ్య చేశారు.

కుడిచేతి వాటంగల బ్యాట్స్‌మన్ అయిన మయాంక్‌ మంగళవారం తన క్రికెట్ కిట్‌తోపాటు ఆటకు సిద్ధంగా ఉన్న చిత్రాన్ని ట్విట్టర్‌లో పెట్టాడు. ‘బ్యాటింగ్‌ చేసేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా..ఇక వేచిఉండలేను! తొందరంగా నిర్వహించండి.. లయన్స్‌డెన్‌కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌పంజాబ్‌,’ అని ట్వీట్‌ చేశారు. మయాంక్‌ అగర్వాల్‌ ఐపీఎల్‌లో కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌పంజాబ్‌ తరఫున ఆడనున్నాడు.

Can't wait to hit the ground running.

Bring it on! ???????? @lionsdenkxip#SaddaPunjab #KXIP #IPL2020 pic.twitter.com/Px1svgY8qX