పంజాబ్‌ 'సిక్సర్'‌ కొడితే...రాజస్థాన్‌ ఔట్‌!

అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13వ సీజన్‌ ప్లేఆఫ్‌ రేసు రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ముంబై ఇండియన్స్‌ మాత్రమే ప్లేఆఫ్‌ బెర్తు ఖాయం చేసుకుంది. మిగతా మూడు స్థానాల కోసం ఆరు జట్లు పోటీపడుతున్నాయి. శుక్రవారం కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌, రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ మధ్య ఆసక్తికర పోరు జరగనుంది. తన చివరి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో రాజస్థాన్‌ గెలవాల్సి ఉంది. రాజస్థాన్‌కు ఇది చావోరేవో మ్యాచ్‌. పంజాబ్‌తో పోరులో రాజస్థాన్‌ ఓడితే ప్లేఆఫ్‌ రేసు నుంచి నిష్క్రమిస్తుంది.

వరుసగా ఐదు విజయాలతో కేఎల్‌ రాహుల్‌ సారథ్యంలోని పంజాబ్‌ ఫుల్‌జోష్‌లో ఉంది. బ్యాట్స్‌మెన్‌, బౌలర్లు సమిష్టి ప్రదర్శన చేస్తున్నారు. వరుసగా ఆరో విజయంపై కన్నేసిన ఆ జట్టు ఈ మ్యాచ్‌లో భారీ తేడాతో గెలిచి నెట్‌రన్‌రేట్‌ను మెరుగుపరచుకోవాలని ఆశిస్తోంది.

గత ఆదివారం ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో ఆల్‌రౌండర్‌ బెన్‌స్టోక్స్‌ 107 నాటౌట్‌ రాణించడంతో రాజస్థాన్‌ 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. స్టోక్స్‌ మరోసారి మ్యాచ్‌ విన్నింగ్‌ ప్రదర్శన చేయాలని స్మిత్‌సేన భావిస్తోంది.

