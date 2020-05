బౌన్సర్లతో ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ప్లేయర్ స్టీవ్ స్మిత్​ను తాను ముప్పుతిప్పలు పెట్టి ఔట్ చేయగలనని పాకిస్థాన్​ మాజీ పేసర్ షోయబ్ అక్తర్ చెప్పాడు. మూడు బౌన్సర్లు వేసి.. నాలుగో బంతికే స్మిత్​ను పెవిలియన్ చేరుస్తానని ట్వీట్ చేశాడు.

స్టార్​ బ్యాట్స్​మెన్​కు స్టార్ బౌలర్లకు యుద్ధం ఎలా ఉంటుందంటూ క్రిక్​ఇన్పో ఓ పోల్​ను నిర్వహించింది. విరాట్ కోహ్లీ వర్సెస్​ షేన్ వార్న్​, బాబర్ ఆజం వర్సెస్​ గ్లెన్ మెక్​గ్రాత్​, రికీ పాంటింగ్​ వర్సెస్ జోఫ్రా ఆర్చర్​, స్మిత్ వర్సెస్​ అక్తర్​, కేన్ విలియమ్సన్ వర్సెస్​ మురళీధరన్ ఇలా కొన్ని ఆప్షన్లును ఇచ్చింది. ఇందుకు స్పందించిన అక్తర్ ట్విట్టర్​లో “ఇప్పుడైనా సరే.. మూడు భీకర బౌన్సర్లు.. ఆ తర్వాత నాలుగో బంతికే స్టీవ్ స్మిత్​ను ఔట్ చేయగలను” అని అక్తర్ పేర్కొన్నాడు.

Even today, 3 hurting bouncers and i can dismiss @stevesmith49 on the 4th ball. Lol https://t.co/6vvmrfFHNK