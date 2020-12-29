స్పెషల్ టీమ్..స్పెషల్ విన్: ఫొటోలు
మెల్బోర్న్: రెండో టెస్టులో టీమ్ఇండియా తాత్కాలిక కెప్టెన్ ఆజింక్య రహానె క్లిష్టపరిస్థితుల్లో అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్ తో మెరవడం, బౌలర్లు రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లోనూ అద్భుత ప్రదర్శన కొనసాగించడంతో ఆసీస్ గడ్డపై భారత్ చిరస్మరణీయ విజయాన్నందుకుంది. రహానె సెంచరీ(112)తో తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్ 131 పరుగుల విలువైన ఆధిక్యం సంపాదించింది. అరంగేట్ర టెస్టులోనే యువ బ్యాట్స్మన్ శుభ్మన్ గిల్, హైదరాబాదీ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ అత్యుత్తమ ఆటతీరుతో ఆకట్టుకున్నారు.
టెస్టులో కొంతమంది ఆటగాళ్లు గొప్ప పోరాటపటిమ కనబర్చారు. అడిలైడ్ ఘోర పరాభవం నుంచి గట్టిగా పుంజుకున్న భారత్ ఆతిథ్య జట్టుకు బాక్సింగ్ డే టెస్టులో అదిరే పంచ్ ఇచ్చింది. టెస్టు మ్యాచ్ అనంతరం ఈ గెలుపులో భాగస్వాములైన ఆటగాళ్లు సోషల్మీడియా ద్వారా తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు.
Boxing day challenge conquered ????????????— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) December 29, 2020
Together we stronger ????????
Soaring On ????????
Nice way to end the year ???????????? Well done team ???? pic.twitter.com/hhPUWiCKbn
That victory feeling ????????#TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/fbnpdFGAUq— BCCI (@BCCI) December 29, 2020
Overcoming all the odds. Strong showing by the team at MCG. Thank you to all the fans for your support ???????? pic.twitter.com/XNxbH1pj0h— Shubman Gill (@RealShubmanGill) December 29, 2020
The proud recipient and the inaugural winner of the Mullagh Medal - #TeamIndia Captain @ajinkyarahane88 #AUSvIND pic.twitter.com/0cBe2icMzz— BCCI (@BCCI) December 29, 2020
India level the series! #AUSvIND— cricket.com.au (@cricketcomau) December 29, 2020
Second Test scorecard: https://t.co/qwpaGhOixs pic.twitter.com/dLy3kC1B0M
తాజావార్తలు
- చిత్తడి నేలల గుర్తింపు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయండి
- ఇండియాలో ప్రాణాంతక కరోనా మ్యుటేషన్కు ఛాన్స్
- డూప్ లేకుండా జంపింగ్..హీరోకు గాయాలు..!
- మూడో టెస్టుకు ఉమేశ్ స్థానంలో నటరాజన్..!
- అమెజాన్ వర్సెస్ రిలయన్స్: టార్గెట్ ‘ఫ్యూచర్
- వ్యాక్సి నేషన్పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి
- రహానే అందుకున్న ఆ మెడల్ ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?
- 2020 లో సుప్రీంకోర్టు అత్యున్నత 5 తీర్పులు
- పత్తి కొనుగోళ్లపై ఆంక్షలు ఎత్తేయాలి : మంత్రి నిరంజన్రెడ్డి
- జాతీయ సహకార బ్యాంకుల సమాఖ్య చైర్మన్గా రవీందర్రావు