మంగళవారం 29 డిసెంబర్ 2020
Sports - Dec 29, 2020 , 16:59:19

స్పెషల్‌ టీమ్‌..స్పెషల్‌ విన్‌: ఫొటోలు

స్పెషల్‌ టీమ్‌..స్పెషల్‌ విన్‌: ఫొటోలు

మెల్‌బోర్న్‌: రెండో టెస్టులో టీమ్‌ఇండియా తాత్కాలిక కెప్టెన్‌ ఆజింక్య రహానె  క్లిష్టపరిస్థితుల్లో  అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్‌ తో మెరవడం,  బౌలర్లు రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనూ అద్భుత ప్రదర్శన కొనసాగించడంతో ఆసీస్‌ గడ్డపై భారత్‌ చిరస్మరణీయ విజయాన్నందుకుంది.   రహానె సెంచరీ(112)తో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారత్‌ 131 పరుగుల విలువైన ఆధిక్యం సంపాదించింది. అరంగేట్ర టెస్టులోనే యువ బ్యాట్స్‌మన్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌, హైదరాబాదీ పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ అత్యుత్తమ ఆటతీరుతో ఆకట్టుకున్నారు.   

టెస్టులో కొంతమంది ఆటగాళ్లు గొప్ప పోరాటపటిమ కనబర్చారు. అడిలైడ్‌ ఘోర పరాభవం నుంచి  గట్టిగా పుంజుకున్న భారత్‌ ఆతిథ్య జట్టుకు బాక్సింగ్‌ డే టెస్టులో అదిరే పంచ్‌ ఇచ్చింది. టెస్టు మ్యాచ్‌ అనంతరం ఈ గెలుపులో భాగస్వాములైన ఆటగాళ్లు సోషల్‌మీడియా ద్వారా తమ అనుభవాలను  పంచుకున్నారు.  


RELATED NEWS
మూడో టెస్టుకు ఉమేశ్​ స్థానంలో నటరాజన్..!
మూడో టెస్టుకు ఉమేశ్​ స్థానంలో నటరాజన్..!
ర‌హానే అందుకున్న ఆ మెడ‌ల్ ప్ర‌త్యేకత ఏంటో తెలుసా?
ర‌హానే అందుకున్న ఆ మెడ‌ల్ ప్ర‌త్యేకత ఏంటో తెలుసా?
సిడ్నీలోనే ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా మూడో టెస్ట్‌
సిడ్నీలోనే ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా మూడో టెస్ట్‌

More

Previous Article అంత‌ర్జాతీయ‌ ప్ర‌యాణికులంద‌రికీ క‌రోనా జీనోమ్‌ సీక్వెన్సింగ్‌
Next Article విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఆరుగురికి కరోనా స్ట్రెయిన్‌
Namasthe Telangana Telegram Channel

తాజావార్తలు


MOST READ
జీలకర్రతో బరువు తగ్గడం ఎలా ? జీలకర్రతో బరువు తగ్గడం ఎలా ?
తదుపరి మహమ్మారికి అందరమూ సిద్ధం కావాల్సిందే! తదుపరి మహమ్మారికి అందరమూ సిద్ధం కావాల్సిందే!
బీచ్ లో ఉన్న ఈ భామ ఎవ‌రో చెప్పండి బీచ్ లో ఉన్న ఈ భామ ఎవ‌రో చెప్పండి
దేశంలో భారీగా తగ్గిన కరోనా కేసులు.. కొత్తగా ఎన్నంటే? దేశంలో భారీగా తగ్గిన కరోనా కేసులు.. కొత్తగా ఎన్నంటే?
విజ‌య్ 'మాస్ట‌ర్' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్! విజ‌య్ 'మాస్ట‌ర్' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్!
ఆలయాల అభివృద్ధికి కృషి ఆలయాల అభివృద్ధికి కృషి
రజినీకాంత్ నో ఎంట్రీ..విజయ్ సడన్ ఎంట్రీ..! రజినీకాంత్ నో ఎంట్రీ..విజయ్ సడన్ ఎంట్రీ..!
జల వనరుల శాఖకు కొత్త రూపు జల వనరుల శాఖకు కొత్త రూపు
శేఖ‌ర్ క‌మ్ముల‌ని క‌లిసిన అభిజీత్.. ఫొటో వైర‌ల్ శేఖ‌ర్ క‌మ్ముల‌ని క‌లిసిన అభిజీత్.. ఫొటో వైర‌ల్
కడవెండిలో తిరుకుటుంబం పండుగ కడవెండిలో తిరుకుటుంబం పండుగ
TRENDING
పెండ్లి ఆలోచ‌న‌ వాయిదా వేసుకున్న కీర్తిసురేశ్‌..!
వరుణ్ తేజ్‌కు కరోనా పాజిటివ్
2020.. సైన్స్‌లో ఎన్నో అద్భుతాలు
రజినీకాంత్ నో ఎంట్రీ..విజయ్ సడన్ ఎంట్రీ..!
పుష్ప కోసం స‌ల్మాన్ భామ రూ.1.5 కోట్లు డిమాండ్‌..?
న్యూఇయ‌ర్ కు దీపికా-ర‌ణ్‌వీర్ ఎక్క‌డికెళ్తున్నారో..?
బిగ్‌బాస్ ఫేం మోనాల్‌ స్పెష‌ల్ సాంగ్‌
మ‌గాళ్ల కంటే.. మ‌గువ‌లే ఆ సైట్ల‌ను ఎక్కువ చూస్తున్నార‌ట‌!
వీడియో : ఈ మూగ జీవాలు ఇలా వేదన అనుభవించాల్సిందేనా?
పేదింటి ఆడబిడ్డలకు అండగా ప్రభుత్వం

To advertise on Namasthe Telangana website contact sales@ntnews.com

The contents of this site are ©️ 2020 Telangana Publications pvt. Ltd

Resources