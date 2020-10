అబుదాబి: ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ నిదానంగా ఆడుతోంది. ముంబై బౌలర్లు తమ పదునైన బంతులతో బ్యాట్స్‌మెన్‌ను బెంబేలెత్తిస్తున్నారు. పవర్‌ప్లేలో కోల్‌కతా ఆశించిన స్థాయిలో పరుగులు రాబట్టలేకపోయింది. ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌ వేసిన మూడో ఓవర్లో రాహుల్‌ త్రిపాఠి వెనుదిరిగాడు. త్రిపాఠి(7) భారీ షాట్‌ ఆడగా సూర్యకుమార్‌ అద్భుత క్యాచ్‌కు అతడు పెవిలియన్‌ చేరాడు.

వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన నితీశ్‌ రాణా(5) కూడా ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలువలేదు. కౌల్టర్‌ నైల్‌ వేసిన ఆరో ఓవర్లో వికెట్‌ కీపర్‌ క్వింటన్‌ డికాక్‌ చేతికి చిక్కాడు. ఏడు ఓవర్లకు కోల్‌కతా రెండు వికెట్ల నష్టానికి పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం దినేశ్‌ కార్తీక్‌(4), శుభ్‌మన్‌ గిల్‌(19) క్రీజులో ఉన్నారు.

Trent Boult's reaction says it all. That stunner of a catch by @surya_14kumar.#Dream11IPL pic.twitter.com/8zb7XFUxvZ