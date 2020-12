హామిల్టన్‌: వెస్టిండీస్‌ పేసర్‌ కెమర్‌ రోచ్‌ తండ్రి ఆండ్రూ స్మిత్‌ బుధవారం కన్నుమూశారు. మ్యాచ్‌కు సిద్ధమవుతుండగా తండ్రి మరణవార్త విన్న రోచ్‌ కన్నీటిపర్యంతమయ్యాడు. ప్రస్తుతం విండీస్‌ జట్టు న్యూజిలాండ్‌ పర్యటనలో ఉంది. హామిల్టన్‌ వేదికగా ఇరు జట్ల మధ్య ఇవాళ తొలి టెస్టు ఆరంభమైన విషయం తెలిసిందే. తన తండ్రి చనిపోయినా కూడా రోచ్‌ గురువారం మ్యాచ్‌ ఆడాడు.

కివీస్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ టామ్‌ లాథమ్‌ వికెట్‌ తీసిన తర్వాత రోచ్‌ మోకాళ్లపై కూర్చొని కాసేపు అలానే ఉండిపోయాడు. రోచ్‌ తండ్రి స్మిత్‌ మృతికి సంతాపంగా ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు చేతికి బ్లాక్‌ బ్యాండ్స్‌ ధరించి బరిలోకి దిగారు. కివీస్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 2 వికెట్లకు 243 పరుగులు చేసింది.

