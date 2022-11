November 28, 2022 / 09:59 PM IST

Ben Stokes : టీ 20 ఫైన‌ల్లో అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడిన ఇంగ్లండ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ బెన్‌ స్టోక్స్ ఉదార‌త‌ను చాటుకున్నాడు. పాకిస్థాన్ టెస్ట్ సిరీస్‌కు వచ్చే మ్యాచ్ ఫీజు మొత్తాన్నిఅత‌ను పాకిస్థాన్ వ‌ర‌ద బాధితుల‌కు విరాళం ఇవ్వ‌నున్నాడు. ఇదే విష‌యాన్నిబెన్‌ స్టోక్స్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించాడు. ‘చ‌రిత్రాత్మ‌క‌మైన సిరీస్ ఆడేందుకు పాకిస్థాన్ వ‌చ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ టెస్ట్ సిరీస్ మ్యాచ్ ఫీజు మొత్తాన్ని నేను పాకిస్థాన్ వ‌ర‌ద బాధితుల‌కు విరాళంగా ఇస్తున్నాను. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో వ‌చ్చిన వ‌ర‌ద‌లు పాకిస్థాన్‌ను ఛిన్నాభిన్నం చేశాయి. ఆ వ‌ర‌ద‌లు అక్క‌డి ప్ర‌జ‌లు, దేశంపై తీవ్ర ప్ర‌భావం చూపాయి. వర‌ద‌ల‌కు తీవ్రంగా దెబ్బ‌తిన్న ప్రాంతాల్ని పున‌ర్మించేందుకు నేను ఇస్తున్న డొనేష‌న్‌ ఉప‌యోగ‌ప‌డుతుందని అనుకుంటున్నాను’ అని బెన్‌ స్టోక్స్ అన్నాడు.

ఇంగ్లండ్ జ‌ట్టు 17 ఏళ్ల త‌ర్వాత‌ పాకిస్థాన్ టూర్‌కు వెళ్లింది. బెన్‌ స్టోక్స్ కెప్టెన్సీలోని ఇంగ్లండ్, పాకిస్థాన్‌తో మూడు టెస్ట్‌ల సిరీస్ ఆడ‌నుంది. డిసెంబ‌ర్ 1వ తేదీన మొద‌టి టెస్ట్ జ‌ర‌గ‌నుంది.

I’m donating my match fees from this Test series to the Pakistan Flood appeal ❤️🇵🇰 pic.twitter.com/BgvY0VQ2GG

— Ben Stokes (@benstokes38) November 28, 2022