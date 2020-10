అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13లో ముంబై ఇండియన్స్‌కు షాక్‌. పటిష్ఠ ముంబై ఇండియన్స్‌ను మట్టికరిపించిన రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఛేదనలో బెన్‌స్టోక్స్‌(107: 60 బంతుల్లో 14ఫోర్లు, 3సిక్సర్లు) అద్భుత సెంచరీతో మెరిశాడు. సంజూ శాంసన్‌(54 నాటౌట్‌: 31 బంతుల్లో 4ఫోర్లు, 3సిక్సర్లు) అర్ధశతకంతో రాణించడంతో 196 పరుగుల లక్ష్యాన్ని18.2 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

స్టోక్స్‌, శాంసన్‌ జోడీ ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా 150కి పైగా పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. 44/2తో కష్టాల్లో ఉన్న జట్టును వీరిద్దరూ బాధ్యతాయుతంగా ఆడి గొప్ప విజయాన్ని అందించారు. ఇది రాజస్థాన్‌కు ఐదో గెలుపు కాగా, ముంబైకి నాలుగో ఓటమి. బెన్‌స్టోక్స్‌ మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు అందుకున్నాడు. ఐపీఎల్‌-2020 సీజన్‌లో ప్లేఆఫ్స్‌ రేసు నుంచి అధికారికంగా నిష్క్రమించిన తొలి జట్టుగా చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ నిలిచింది.

అంతకుముందు ఆల్‌రౌండర్‌ హార్దిక్‌ పాండ్య(60 నాటౌట్‌ :21 బంతుల్లో 2ఫోర్లు, 7సిక్సర్లు) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగడంతో ముంబై 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 195 పరుగులు చేసింది. ఇషాన్‌ కిషన్‌(37), సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌(40), సౌరభ్‌ తివారీ(34) తమదైన శైలిలో రెచ్చిపోవడంతో ముంబై అనూహ్య స్కోరు చేసింది.



Top effort from @benstokes38 107* and Samson 54* as they steer @rajasthanroyals to an 8-wicket win against #MI . #Dream11IPL pic.twitter.com/IuHBbTgEDa

A CENTURY with a SIX for @benstokes38. What an innings this has been from Stokes.#Dream11IPL pic.twitter.com/JkUmK6M6GA