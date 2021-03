వెల్లింగ్టన్‌: ఐపీఎల్‌ 14వ ఎడిషన్‌కు ముందు ఆస్ట్రేలియా స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ గ్లెన్‌ మాక్స్‌వెల్‌ తుఫాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో చెలరేగాడు. మునుపటి బ్యాటింగ్‌తో వీరవిహారం చేశాడు. న్యూజిలాండ్‌తో మూడో టీ20లో మాక్స్‌వెల్‌ 31 బంతుల్లో 8ఫోర్లు, 5సిక్సర్లు బాది 70 పరుగులు సాధించాడు. మాక్సీతో పాటు కెప్టెన్‌ అరోన్‌ ఫించ్‌(69), ఫిలిప్‌(43) రాణించడంతో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆసీస్‌ 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లకు 208 పరుగులు చేసింది.

అనంతరం ఛేదనలో కివీస్‌ 17.1 ఓవర్లలో 144 పరుగులకే కుప్పకూలింది. దీంతో కంగారూలు 64 పరుగుల తేడాతో గెలిచారు. ఓపెనర్‌ మార్టిన్‌ గప్తిల్‌(43), డెవన్‌ కాన్వే(38) మాత్రమే ధాటిగా ఆడగా మిగతా బ్యాట్స్‌మెన్‌ తేలిపోయారు. ఆసీస్‌ బౌలర్‌ ఆస్టన్‌ అగర్‌ 4 ఓవర్లు వేసి ఏకంగా 6 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఒకే ఓవర్లో మూడు వికెట్లు తీయడం విశేషం. ఐపీఎల్‌లో విరాట్‌ కోహ్లీ సారథ్యంలోని రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్టు ఇటీవల జరిగిన వేలంలో మాక్స్‌వెల్‌ను 14.25కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

