బ్యూటీ విత్‌ ట్యాలెంట్‌.. స్మృతి మంధనా

అందంతో పాటు ట్యాలెంట్‌ కలిగి ఉన్న వారు అతికొద్ది మందే ఉంటారు. అలాంటి వారిలో ఇండియన్‌ ఉమెన్‌ క్రికెటర్‌ స్మృతి శ్రీనివాస్‌ మంధనా ఒకరు. ఈమె భారత మహిళా జాతీయ జట్టు తరపున ఆడే భారత క్రికెటర్. జూన్ 2018లో బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ ఇండియా (బీసీసీఐ) ఆమెను ఉత్తమ మహిళా అంతర్జాతీయ క్రికెటర్‌గా పేర్కొంది. డిసెంబర్ 2018లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) ఆమెకు ఉత్తమ మహిళా క్రికెటర్‌గా రాచెల్ హేహో-ఫ్లింట్ అవార్డును ప్రదానం చేసింది. ఇదే సమయంలో ఆమె ఐసీసీ చేత వన్డే ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్‌గా కూడా ఎంపికైంది. ఇప్పటివరకు 51 వండేలు ఆడి 43.1 సగటుతో 4 సెంచరీలు చేసి 2025 పరుగులు చేసిన మంధనా.. వన్డేల్లో వేగంగా 2వేల పరుగుల మైలురాయిని చేరుకున్న మహిళగా రికార్డు నెలకొల్పింది. 75 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడి 25.2 సగటుతో 1716 పరుగులు చేసిన ఈ 24 ఏండ్ల మహిళా క్రికెటర్‌ నేడు (శనివారం) పుట్టినరోజు జరుపుకుంటోంది.



‘‘పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మంధనా స్మృతి. మీరు ఇలాగే రాణించడం కొనసాగించాలి. భారత జట్టులో ఈ ఎడమచేతి వాటం గల బ్యాట్స్‌మెన్‌ చాలా ఖ్యాతిని కలిగి ఉంది. ఇదే స్ఫూర్తిని కొనసాగించండి‘‘ అని యువరాజ్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు.

‘‘ ఇంత ప్రతిభావంతులైన మంధనాకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీకు ఎక్కువ పరుగులు, ఎక్కువ శక్తిని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నా. మీకు ఈ ఏడాది చాలా గొప్పగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా’’ అని భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

‘‘ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మంధనా.. మీరు మీ అదృష్టం, మరియు సక్సెస్‌ను ఇలాగే కొనసాగించాలి’’ అని శికర్‌ ధావన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

‘‘సేన నేషన్స్‌లో ఓడీ సెంచరీలు చేసిన మొదటి మహిళ.. వన్డేల్లో వేగంగా 2000 పరుగుల మైలురాయిని అందుకున్న మహిళా బ్యాట్స్‌మెన్‌ మంధనాకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు’’ అని బీసీసీఐ ఉమెన్స్‌ ట్వీట్‌ చేసింది.

ఐసీసీ కూడా మంధనాకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఆమె బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న క్లిప్‌ను ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేసింది.



First Indian ???????? woman to score ODI hundreds in SENA nations ✅

Fastest Indian ???????? woman to 2000 ODI runs ✅



????️Let's celebrate our very own @mandhana_smriti's birthday revisiting her fine 9⃣0⃣-run knock during the #WWC17. ????????