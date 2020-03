పీఎం కేర్స్ నిధికి బీసీసీఐ రూ.51కోట్ల విరాళం

కరోనాపై పోరాడేందుకు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బీసీసీఐ) భారీ విరాళాన్ని ప్రకటించింది. ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించిన పీఎం-కేర్స్ నిధికి రూ.51కోట్లు అందించనున్నట్టు బీసీసీఐ శనివారం ప్రకటించింది. “దేశ విపత్తు నిర్వహణను బలోపేతం చేయడానికి, కొవిడ్ -19 పరిశోధనలను చేసేందుకు, దేశ ప్రజలను రక్షించేందుకు ప్రధాని ప్రారంభించిన పీఎం-కేర్స్ నిధికి బీసీసీఐ రూ.51కోట్ల విరాళాన్ని ఇవ్వనుంది. అధ్యక్షుడు సౌరవ్ గంగూలీ, కార్యదర్శి జైషా, ఆఫీస్ బేరర్లు, అనుబంధ సంఘాలు కలిపి దీన్ని అందజేయనున్నాయి. బోర్డు, రాష్ట్ర సంఘాలు కూడా కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, సంబంధిత శాఖలను సంప్రదిస్తూ అవసరమైన మద్దుతును అందజేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి” అని బీసీసీఐ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.

