న్యూఢిల్లీ: ప‌్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీకి కృత‌జ్ఞ‌త‌లు చెప్పారు బీసీసీఐ అధ్య‌క్షుడు సౌర‌వ్ గంగూలీ. త‌న మ‌న్ కీ బాత్‌లో భాగంగా ఆదివారం రేడియోలో మాట్లాడిన మోదీ.. ఆస్ట్రేలియాలో టీమిండియా సాధించిన చారిత్ర‌క విజ‌యాన్ని ప్ర‌త్యేకంగా ప్ర‌స్తావించారు. ఈ నెల‌లో క్రికెట్ పిచ్ నుంచి మ‌న‌కు గుడ్ న్యూస్ అందింది. మొద‌ట్లో త‌డ‌బ‌డినా.. ఆ త‌ర్వాత మ‌న టీమ్ అద్భుతంగా పుంజుకొని ఆస్ట్రేలియాపై సిరీస్ గెలిచింది. మ‌న టీమ్ క‌ఠోర శ్ర‌మ‌, టీమ్ వ‌ర్క్ అంద‌రికీ స్ఫూర్తిదాయ‌కం అని మోదీ అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్య‌ల‌పై స్పందించిన గంగూలీ.. ట్విట‌ర్ ద్వారా మోదీకి థ్యాంక్స్ చెప్పారు. ఇండియ‌న్ క్రికెట్ టీమ్ ఆస్ట్రేలియాలో సాధించిన విజ‌యాన్ని గుర్తించినందుకు కృత‌జ్ఞ‌త‌లు అని దాదా ట్వీట్ చేశారు. అటు టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి కూడా పీఎంవో ట్వీట్‌ను త‌న ట్విట‌ర్ అకౌంట్‌లో పోస్ట్ చేస్తూ ఇండియ‌న్ ఫ్లాగ్‌ను ఉంచాడు.



Sincere thanks and gratitude to Honourable Prime minister for recognising the performance of the Indian cricket team in australia..