పీఎం కేర్స్‌ నిధికి అందిన బీసీసీఐ విరాళం

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్‌(కోవిడ్‌-19)పై పోరాటానికి భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి(బీసీసీఐ) ప్రధాన మంత్రి సహాయ నిధి(పీఎం కేర్స్‌ ఫండ్‌)కి రూ.51 కోట్ల విరాళం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా రూ.51 కోట్ల మొత్తాన్ని పీఎం కేర్స్‌ నిధికి ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్టీజీఎస్‌ ద్వారా బీసీసీఐ చెల్లించింది. కోవిడ్‌-19 మహమ్మారిని ఎదుర్కొనేందుకు పీఎం కేర్స్‌ ఫండ్‌కు భారత క్రికెటర్‌ సురేశ్‌ రైనా రూ.31లక్షలు విరాళం ప్రకటించగా.. సొంత రాష్ట్రం ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి రూ.21లక్షలు అందిస్తానని తెలిపాడు. ప్రధాని సహాయ నిధి, మహారాష్ట్ర సీఎం రిలీఫ్‌ ఫండ్‌కు రూ.25లక్షల చొప్పున అందజేస్తానని భారత మాజీ క్రికెటర్‌ సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ ప్రకటించాడు.

As pledged, Board of Control for Cricket in India (BCCI) has contributed Rs 51 crores to Prime Minister Narendra Modi ji’s initiative #PMCARES Fund: BCCI #COVID19 pic.twitter.com/6ER0rP5sv3